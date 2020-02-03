مصر | سقوط شابين استقطبا طفلين للتسول في الجيزة

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بداية الواقعة، كانت بورود بلاغا من نجدة الطفل، يفيد باستغلال طفلين يبلغ أعمارهم من ١٠ إلى ١٣ عامًا، للسرقة والتسول بمنطقة العجوزة، وتعرضهم للاعتداء الجنسي.

بإعداد الإجراءات اللازمة، والتوصل لهوية المتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم. وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

تباشر نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة سقوط شابين هم: "ياسين" و"أحمد" في عقدهم الثاني من العمر، لاستقاطبهما طفلين: "إسلام" و"خالد"، يبلغ أعمارهما من ١٠ إلى ١٣ عاما، واستغلالهما في أعمال التسول بمنطقة العجوزة، ثم الإستيلاء على المبالغ المحصله وهتك عرضهم.