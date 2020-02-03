مصر | بالأسماء.. ضم 3 متهمين جدد لقضية "حرق كنيسة كفر حكيم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. ضم 3 متهمين جدد لقضية "حرق كنيسة كفر حكيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ضم ثلاث متهمين جدد لجلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 8672 لسنة 2014، المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة، والمقرر نظرها بجلسة 16 فبراير الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع ليصبح عدد المتهمين 9 متهمين بدلًامن 6 متهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.
والمتهمين المنضمين مجددًا هم كلا من: "أشرف السيد عبده، وماهر جميل عبد العظيم القهاوي، وصبحي ربيع عبد العال حسن".
والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم هم كلا من: "عبد الرؤف نجم عبد الوهاب، وسعيد يحيى عتريس أحمد، وحسام الدين محمود السيد، وأشرف سعد حنفي، وياسر سامي إسماعيل علي، وطارق إبراهيم أحمد زايد عيد".
الجدير بالذكر أنهم صدر ضدهم جميعا حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين وألقي القبض عليهم مؤخرًا، فقاموا بإتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريا أمام المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.