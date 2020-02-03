مصر | بالأسماء.. ضم 3 متهمين جدد لقضية "حرق كنيسة كفر حكيم"

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

والمتهمين المنضمين مجددًا هم كلا من: "أشرف السيد عبده، وماهر جميل عبد العظيم القهاوي، وصبحي ربيع عبد العال حسن".

والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم هم كلا من: "عبد الرؤف نجم عبد الوهاب، وسعيد يحيى عتريس أحمد، وحسام الدين محمود السيد، وأشرف سعد حنفي، وياسر سامي إسماعيل علي، وطارق إبراهيم أحمد زايد عيد".

الجدير بالذكر أنهم صدر ضدهم جميعا حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين وألقي القبض عليهم مؤخرًا، فقاموا بإتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريا أمام المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.