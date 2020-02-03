مصر | استدعاء شهود عيان واقعة ضبط شقة مشبوهة بالمعصرة

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فتحت نيابة المعصرة تحقيقات موسعة في واقعة قفز فتاة من بلكونة شقة سكنية مشبوهة، بالطابق الثاني، لممارستها أعمال الدعارة.

وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان؛ للاستماع إلى أقوالهم.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي بسقوط فتاة تدعى "شيماء. ج" من أعلى بلكونة شقة مشبوهة.

وانتقل الرائد محمد صلاح، معاون مباحث القسم، وبالفحص تبين أن الفتاة تدعى شيماء. ج" ٢٢ سنة مقيمة بالمساكن الاقتصادية بحلوان، مصابة بكسور في اليد والأرجل وكدمات وسبب قفزها خوفا ضبطها وفضح أمرها لعملها في أعمال الدعارة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، والتي أمرت بحبس صاحب الشقة وزوجته و3 فتيات أخريات 4 أيام على ذمة التحقيقات.