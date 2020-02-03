مصر | ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مخدرات في دمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مخدرات في دمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت قوات أمن دمياط، القبض على 3 أشخاص لإتجارهم بالمواد المخدرة.

حيث تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط من ضبط عاطل، مقيم بدائرة المركز، سبق إتهامه في عدد 3 قضايا "ضرب، سلاح أبيض، ومخدرات"، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة.

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بتقنين الإجراءات الأمنية المشددة تم ضبطه، وبحوزته: "فرد خرطوش، طلقة من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1،500 كيلو جرام، مبلغ مالى، سلاح أبيض، هاتف محمول".

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السرو، من ضبط عاطلين، مقيمان بدائرة القسم، سبق إتهام أحدهما في 3 قضايا "مخدرات - سرقة مسكن، مخدرات"، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 350جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 120 جرام، ومبلغ مالي، سلاح أبيض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.