مصر | إتمام الصلح بين عائلتين في قنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إتمام الصلح بين عائلتين في قنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بقرية القناوية، دائرة مركز شرطة قنا، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، وكبار رؤوس العائلات.



وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلة، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي، وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.