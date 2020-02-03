مصر | ضبط عاطل بحوزته كمية من الهيروين في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل بحوزته كمية من الهيروين في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على عاطل، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر.

البداية كانت بورود معلومات لرجال مكافحة المخدرات، تفيد بقيام المدعو "حسام. م. س"، 38 عامًا، بالاتجار في المواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات الأمنية المشددة ألقي القبض عليه حال تواجده بالطريق الدائري الإقليمي، دائرة قسم شرطة التجمع الأول، مستقلا السيارة رقم "أ. ه. ر"، "5427" ماركة تويوتا كورلا بيضاء اللون، ملكا له.

Advertisements

وتبين أثناء القبض عليه، بحوزته المضبوطات التالية: "كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 4.250 كيلو جرام، سلاح ناري، بندقية خرطوش عيار 12مم ماركة العقرب"، مبلغ مالي 25 ألف جنيه، 2 هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والسلاح الناري، بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته.

جاري تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيق في الواقعة.