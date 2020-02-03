مصر | القبض على مسؤول مخزن مستلزمات طبية في السيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على مسؤول مخزن مستلزمات طبية في السيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط إدارة مباحث التموين، القبض على مسؤول مخزن مستلزمات طبية مجهولة المصدر.

وتمكن رجال التموين من ضبط المدعو "مصطفى.خ.م"، 56 عاما، مسئول عن مخزن مستلزمات طبية، كائن بحارة سليم من شارع المواردي، دائرة قسم شرطة السيدة زينب، ومقيم دائرة قسم شرطة الساحل، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، وغير مصحوبه بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وبمداهمة المحزن عثر بداخله على المضبوطات التالية: "100 قطعة كانيولا 280 قسطرة طبية، 160 لتر جيل طبي"، جميعها مجهولة المصدر.

وبمواجهته المتهم اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.