مصر | تأجيل طعن 105 متهمين بـ"أحداث شغب عابدين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل طعن 105 متهمين بـ"أحداث شغب عابدين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة النقض دائرة الاثنين (أ)، تأجيل جلسة نظر الطعن المقدم من 105 متهمين محكوم عليهم بأحكام تراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات لاتهامهم بالتورط في أحداث الشغب التي شهدتها منطقة عابدين، لجلسة 17 فبراير الجاري؛ لضم مفردات القضية.

الجدير بالذكر، أن المحكمة بالجلسة الماضية، قررت إخلاء سبيل جميع الطاعنين المنفذ عليهم والمتقدمين للتنفيذ خلال الجلسة السابقة في 20 يناير الماضي.

وصدر القرار برئاسة المستشار رضا القاضي، وعضوية المستشارين النجار توفق، وأحمد حافظ، ومدحت دغيم، وعبد الحميد دياب، ومحمد أنيس، وزكريا أبو الفتوح، ومصطفى فتحي، ومحمد صلاح.

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وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، المتهمين في القضية، المعروفة إعلاميا بـ"أحداث شغب وعنف عابدين" بالحبس سنة عدا 7 عاقبتهم بالحبس 3 سنوات وسنة أخرى تحت مراقبة الشرطة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالتجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014 في القضية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.

كما أسندت النيابة للمتهمين أيضا، اتهامات بقتل 5 أشخاص، والانضمام لجماعة محظورة، وحيازة وأحراز أسلحة ومفرقعات، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر والتعدي علي الأمن، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتعريض وسائل النقل البرية للخطر عمدا، وتكدير السلم العام وقطع الطريق العام.

