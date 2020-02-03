مصر | ضبط تشكيل متخصص في سرقة السيارات بالشروق

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ألقت قوات الأمن بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالشروق.

وبدأت الواقعة في أثناء مرور ضباط وحدة مباحث الشروق، وبصحبتهما القوة المرافقة بالحي السابع دائرة القسم، حيث اشتبها في إحدى السيارات ماركة هيونداي إلنترا نبيتي اللون "من دون لوحات معدنية" حال توقفها بجانب الطريق يستقلها شخصان.

وبفحص قائدها ادعى أنه طيار مدني ويدعى "محمد. ع" وقدم بطاقة تحقيق شخصية "رقم قومي" باسم "محمد. ر" 23 عاما، ومقيم 149 شارع جسر السويس، دائرة قسم شرطة النزهة مثبت بها ذات المهنة، وبصحبته المدعو "أحمد. م" 27 عاما، فني تبريد وتكييف ومقيم في مساكن الشيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة.

وبالكشف الفني، تبين سابقة اتهام الأول في 3 قضايا آخرها 12826 لسنة 2019م الدقي بمحافظة الجيزة، تزوير، جرائم مصرفية، ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 5 أحكام حبس جزئي نصب، تبديد، بإجمالي حبس 12 سنة. وبإعادة مناقشته اعترف بانتحاله صفة طيار مدني وتمكنه من استخراج بطاقة الرقم القومي المضبوطة بحوزته مثبت بها ذات المهنة. Advertisements

وبتفتيش السيارة عثر على اللوحات المعدنية الأصلية للسيارة وتحمل أرقام "ع د و4157"، والمستأجرة من معرض إيجار سيارات كائن بمنطقة زهراء المعادي، دائرة قسم شرطة البساتين، رخصة قيادة باسم الأول مثبت بها المهنة طيار مدني بشركة مصر للطيران مزورة، 3 بوجيهات، مفك، بنسة، مفتاح عدة، سلاح أبيض "كتر". وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك"، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم مقابل مبالغ مالية، واعترفا بارتكاب عدد 4 حوادث سرقة.



كما اعترفا بشروعهما في سرقة السيارة رقم "ع د ف 687" ماركة هيونداي إلنترا فضي اللون ملك المدعو "محمد. أ" ومقيم المجاورة الرابعة المنطقة الأولى عمارات، دائرة القسم، وسرقة السيارة رقم "ل ر ر 524" ماركة هيونداي إلنترا سوداء اللون ملك المدعوة" منى. م"، 60 عاما، بالمعاش ومقيمة 217 شارع جسر السويس، دائرة قسم شرطة النزهة.

وسرقة السيارة رقم "ص ر ر 412" ماركة هيونداي النترا بني اللون ملك المدعو" خالد. ع"، ومقيم عمارة 16 الإسكان الفاخر، دائرة القسم، والمحرر بشأنها المحضر رقم 264 لسنة 2020م جنح القسم بتاريخ 16 يناير 2020. وسرقة السيارة رقم "ي وو 735" ماركة هيونداي النترا سوداء اللون ملك المدعو"إيهاب. ف" والمقيم المجاورة الأولى، دائرة القسم، والمحرر بشأنها المحضر رقم 338 لسنة 2020م جنح القسم بتاريخ 27 يناير 2020.

وتم بإرشادهما ضبط السيارتان الثانية والثالثة بمكان إخفائهما، وأقرا بتصرفهما في السيارة الرابعة بالبيع لعميلهما "سيء النية" المدعو "أحمد. ع" ومقيم وادي الملاك التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية. وباستدعاء المجني عليهما الثاني والثالث، تعرفا على السيارتين واتهماهما بالسرقة.

وتحرر عن الواقعة الأولى المحضر رقم 334 لسنة 2020م جنح القسم وعن الوقائع من الثاني إلى الرابعة ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط السيارة الرابعة.

