مصر | حبس موظف في حلوان لتهديده زوجته بنشر فيديوهات علاقتهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس موظف في حلوان لتهديده زوجته بنشر فيديوهات علاقتهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة محمد رجب حافظ، موظف، بالحبس لمدة عام لقيامه بتهديد زوجته بمقاطع فيديو للعلاقة الحميمة بينهما بحلوان.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتى، وعضوية المستشارين يسري محمد وأحمد إبراهيم ومحمد جمال، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد صابر.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تهديد المتهم لزوجته وإفشاء أمور مخدشة بالشرف، وهي مقاطع مصورة خاصة بها والتي تحصل عليها بأن قام بتسجيلها حال تواجده رفقتها بمسكن الزوجية، وكان ذلك بغير رضا المجني عليها، وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب التنازل عن دعوة مقامة منها ضده ووجود خلافات بينهما.

وتمكنت الشرطة من القبض عليه وأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات.

