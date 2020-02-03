مصر | حجز صاحب مخزن أدوية مجهولة المصدر على ذمة التحريات

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا يفيد بتمكن ضباط إدارة مباحث التموین من ضبط "م .خ"، 56 سنه، مسئول عن مخزن مستلزمات طبیة كائن بدائرة قسم شرطة السیدة زینب، لإدارته مخزن بدون ترخیص، وحیازته كمیات كبیرة من المستلزمات الطبیة مجهولة المصدر، وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

كما عثر بداخل المخزن على المضبوطات التالیة: "100قطعة كانیولا، 280 طبیة قسطرة، 160 لتر جیل طبية"، جمیعها مجهولة المصدر.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.