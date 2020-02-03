مصر | ضبط تشكيل عصابي يسرق المساكن في القطامية

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نجحت قوات أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة القطامية، مفادها ضبط "أحمد. ن" 34 عاما، عاطل ومقيم في بلوك 165، مساكن الجيزة، دائرة القسم مسجل خطر، سرقات عامة تحت رقم 18991 فئة "ج" والسابق اتهامه في 14 قضية قضية آخرهم 2119 لسنة 2014م النزهة "شيك".

كما تم القبض على "محمد. ر"، 45 عاما، عاطل ومقيم عمارة 169 مساكن الجيزة دائرة القسم، والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرهم 1418 لسنة 2016م القطامية "بلطجة"، و"محمود. س"، 32 عاما، عاطل ومقيم في عمارة رقم 164 مساكن الجيزة، السابق اتهامه في القضية رقم 7356 لسنة 2013م السلام أول "مخدرات".

وكون المتهمون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي، في سرقات المساكن، بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأنهم وراء ارتكاب العديد من الحوادث. وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، أسفرت إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها، واعترفوا بارتكاب 7 حوادث سرقات مساكن بالأسلوب ذاته على النحو التالي: سرقة مبلغ مالي 5000 جنيه، وساعتي يد ماركات مختلفة، من داخل مسكن المدعوة "رسمية. أ" 53 عاما، ربة منزل ومقيمة بدائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر رقم 322 لسنة 2020م جنح القسم. Advertisements

سرقة كمية من الملابس، حلق أطفال ذهب، 2 ساعة يد ماركات مختلفة من داخل مسكن المدعو "أحمد. أ" 38 عاما موظف ومقيم محلية 5، دائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر رقم 253 لسنة 2020م جنح القسم. سرقة مشغولات فضية عبارة عن سلسلة، 3 خاتم، 2 دلاية، وجهاز كمبيوتر "لاب توب"، ساعة يد ماركة روليكس، حذاء من داخل مسكن المدعو كامل مندي إبراهيم عبد الملك سن 47، حاصل على دبلوم صنايع ومقيم محلية 3، منطقة 5، دائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر رقم 319 لسنة 2020م جنح القسم. سرقة جهاز بلاور، ماكينة أكسجين كهربائية من داخل مسكن المدعوة "هدى. أ" 69 عاما، بالمعاش ومقيمة صقر قريش، دائرة قسم شرطة البساتين، والمحرر بشأنها المحضر رقم 2101 لسنة 2020م جنح البساتين. سرقة خزينة حديدية بداخلها سلاح ناري طبنجة عيار 9مم ماركة لوجر أمريكي الصنع تحمل أرقام 4073 "مرخصة تحت رقم 601862 دفاع"، و300 طلقة من العيار ذاته، من داخل مسكن المدعو "ع. ح" 47 عاما طبيب ومقيم محلية 4 منطقة 4، دائرة القسم.



سرقة كمية من الملابس، ساعة يد ماركة سول، عدد 2 ذاكرة خارجية "هارد ديسك، فلاشة" من داخل مسكن المدعو "محمود. م" 47 عاما، موظف ومقيم محلية 3، منطقة 3 ، دائرة القسم، سرقة إكسسوارات حريمي من داخل مسكن المدعوة "سميرة. م".

وبإرشادهم بمسكن الثاني، تم ضبط عدد 34 مفتاحا مصطنعا "المستخدمين في وقائع السرقة"، وطبنجة عيار 9مم ماركة لوجر أمريكي الصنع تحمل أرقام 4073، 300 طلقة من ذات العيار، 6 ساعات يد مختلفة الماركات، كمية من الاكسسوارات الحريمي، حذاء رجالي، فلاشة كمبيوتر، مشغولات فضية عبارة عن سلسلة، 3 خاتم، 2 دلاية، جهاز كمبيوتر "لاب توب" من متحصلات الوقائع المشار إليها.

وأقروا بتصرفهم في باقي المسروقات بالبيع، وإنفاقهم المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية، كما تم ضبط، مكنسة كهربائية، جهاز ريسيفر، 2ساعة يد مختلفة الماركات، 8 هاتف محمول، جهاز كمبيوتر "لاب توب".

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وأضاف المجني عليهم، من الخامس إلى السابع بعدم سابقة اكتشافهم وقائع السرقة.

وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.