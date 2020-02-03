مصر | استمرار حبس سائق "أوبر" لسرقته ٣٥٠ ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس سائق "أوبر" لسرقته ٣٥٠ ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، في محكمة شمال الجيزة، تجديد حبس "سائق أوبر"، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لسرقته مبلغ ٣٥٠ ألف جنيه من راكب أثناء توصيله.

كانت نيابة العجوزة، واصلت تحقيقاتها في واقعة سرقة سائق لشركة "أوبر" مبلغ ٣٥٠ ألف جنيه من أحد الركاب.

وأكد المجني عليه، أنه في يوم الواقعة طلب "أوبر"، أثناء خروجه من معرض سيارات وبحوزته مبلغ ٣٥٠ ألف جنيه داخل شنطة، وبوصوله للمنطقة المراد بها، لم يتذكر أخذ الشنطة، فهاتف السائق ولكنه أنكر وجودها بالسيارة.

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وأفادت التحقيقات، أن المجني عليه قام بالاتصال بشركة أوبر للوصول رقم هاتف وبيانات السائق المتهم، وقاموا بإبلاغه برقم السيارة، فقدم بلاغا برقم السيارة وبياناته.

وتبلغ لقسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد بتورط المتهم "م. س"، في عقده الثاني، يعمل سائق بشركة "أوبر"، لاتهامه بسرقة ٣٥٠ ألف جنيه من أحد ركابه.

وبإعداد الأكمنه للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.