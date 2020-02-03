مصر | الحبس سنتين لموظف بوزارة المالية روج عملات نقدية مزورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس سنتين لموظف بوزارة المالية روج عملات نقدية مزورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "ياسر. س" بالحبس سنتين، في اتهامه بالترويج لعملات ورقية مقلدة.

وكانت محكمة الجنايات، قد عاقبت المتهمة "نهلة. م" محبوسة - موظفة بالإدارة المركزية بالتمويل بوزارة المالية، بالسجن 3 سنوات فى نفس القضية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهمين "ياسر. س"، موظف، و"نهلة. م"، موظفة، وفق أمر الإحالة أنهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر محافظة القاهرة، روجا عملات ورقية وطنية متداولة داخل البلاد وهى عشر ورقات فئة 100 جنيه، بأن دفعا بها للتداول بأن قدموها للمجنى عليه "عصام جمال"، مع علمهم بتقليدها فأمرت النيابة بإحالة أوراق القضية للجنايات طبقًا للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة.