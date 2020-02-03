شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يشرح دلالات ومعنى الألوان في نتيجة الصف الثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، دلالات ومعني الألوان في نتائج الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الثانى الثانوى عبر التابلت، حيث تشير النتائج والتعليمات إلى مقياس أداء الطالب في كل مادة.

وأوضح «شوقى» أن المنطقة الزرقاء تشير إلى أن الطالب حقق مستوى عالٍ من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول، فيما تشير المنطقة الخضراء إلى أن الطالب حقق مستوى مناسب من التوقعات للفصل الدراسي الأول، بينما تشير المنطقة الصفراء إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني، وتشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين كبير لتحقيق المستوى المطلوب للتخرج إلى الصف الثاني الثانوي، مضيفا أنه إذا لم يأخذ الطالب الاختبار إلكترونيا، فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادي.