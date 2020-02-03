شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي بالجيش الثاني الميداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود ذو جانبين، والذى نفذته إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى، باستخدام مقلدات الرماية «المايلز»، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة السنوية للتدريب القتالى للتشكيلات الميدانية والوحدات المقاتلة.

وتضمنت المرحلة الابتدائية للمشروع عرض لملخص الفكرة التكتيكية للمشروع وإجراءات تنظيم التعاون ورفع درجات الإستعداد القتالى والتحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة.

واستخدمت العناصر المشاركة في المشروع نظم مقلدات الرماية «المايلز» لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة، وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين للوصول إلى خط حيوى وتأمينه بالتعاون مع عناصر الإبرار الجوى.

Advertisements

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى بجنود لإحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى

ونقل رئيس الأركان تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال الجيش الثانى الميدانى، مشيداً بالجهد الذي يبذلونه في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره بالتعاون مع كل أفرع وتشكيلات القوات المسلحة.

وأكد رئيس الأركان أهمية الاهتمام بالمستوى الفكرى والتكتيكى للفرد المقاتل وتنمية مهاراته الذهنية والبدنية، وابتكار الأساليب والوسائل غير التقليدية لتطوير التدريب، وفى نهاية المشروع طالبهم بالحفاظ على الاستعداد القتالى والصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات والروح المعنوية العالية.

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى بجنود لإحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى

كما ناقش الفريق محمد فريد القادة المشاركين في المشروع على كل المستويات في القرارات المتخذة، واستمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتى أجاب عليه

مخططو ومنفذو المشروع.

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.