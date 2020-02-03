شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تنجح في استرداد 61 ألف متر مربع من أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن العاصمة تمكنت من استرداد 61080 متر مربع بأحياء الخليفة والزاوية والموسكى، في اليوم الأول من انطلاق الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة «حق الشعب»، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة استرداد اراضى الدولة المتعدى عليها وذلك بالتعاون والتنسيق بين قوات إنفاذ القانون والشرطة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وقال «عبدالعال» إن ملف إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة يأتي في مقدمة أولويات أجهزة محافظة القاهرة خلال الفترة الحالية من أجل عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز، موضحا أن الموجه الـ 15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين ومازالت متعدية على أراضي الدولة، والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرت لجنة التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.

وأشار المحافظ إلى أن لجان تقنين الأراضي المشكلة على مستوى المحافظة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقاً للقانون، مؤكداً تقديم كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن أن يؤدي إلى تعطيل التقنين وعدم تحصيل مستحقات الدولة.