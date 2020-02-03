شكرا لقرائتكم خبر عن «فصل نهائي».. عقوبة طالبة تعدت على عضو هيئة تدريس بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت إدارة الشؤون القانونية بجامعة الإسكندرية فصل طالبة تعدت على عضو هيئة تدريس، أثناء أداء امتحان الفصل الدراسي الأول بكلية الآداب «نهائيا»، وإبلاغ الجامعات المصرية بالقرار.

تضمن القرار، حصلت «المصرى اليوم» على نسخه منه، أنه تنفيذاً لقرار مجلس التأديب الإبتدائى، الصادر بجلسة 26 يناير 2020، القاضى بمعاقبة الطالبة «م. ر. ث»، المقيدة بالفرقة الثالثة بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، تأديبيا بالفصل النهائى من الجامعة، وتكليف الإدارة العامة لشؤون الطلاب بابلاغ قرار الفصل للجامعات المصرية.

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وكانت الدكتورة غادة موسى، عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، قد أحالت واقعة تعدى طالبة على أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية إلى إدارة الشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان أحد أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغات الشرقية بكليه الآداب حررت المحضر رقم ٣٣٢٣٣ جنح باب شرقي، ضد الطالبة، واتهمتها بالاعتداء عليها والتسبب في كدمات برأسها وظهرها وخنقها أثناء آداء الامتحان، وأرفقت عضو هيئة التدريس تقريرًا طبيًّا بإصابتها صادرًا من المستشفى الرئيسي الجامعي.

واتهمت عضو هيئة التدريس، الطالبة، في المحضر، بالاعتداء عليها بعد مطالبتها بخفض صوتها وعدم التحدث بأسلوب غير لائق مع مراقبي اللجنة، ثم أكملت تهديدها وسبها داخل أحد المكاتب الإدارية بالكلية.