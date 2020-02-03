شكرا لقرائتكم خبر عن «المنطقة الاقتصادية»: الكشف على العاملين بالمنطقة الصناعية الصينية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق مع محافظة السويس ومديرية الصحة بالمحافظة والطب الوقائي، زيارات ميدانية للمصانع الموجودة داخل المنطقة الصناعية الصينية، وإجراء الكشف الطبي للعاملين، للتأكد من خلو هذه المصانع والعاملين من أي أعراض أو حالات اشتباه بأي فيروسات.

وفي هذا السياق، قال اللواء محمد شعبان، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبي، إن المنطقة الاقتصادية آمنة تماما، وتم التأكد من عدم وجود أي إصابات أو حالات اشتباه، لافتا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المنطقة الصناعية الصينية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتابع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا للعاملين بالمنطقة الصناعية الصينية

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتابع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا للعاملين بالمنطقة الصناعية الصينية

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتابع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا للعاملين بالمنطقة الصناعية الصينية

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتابع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا للعاملين بالمنطقة الصناعية الصينية