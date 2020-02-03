شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح ملتقى التوظيف الأول: يوفر 7 آلاف فرصة عمل للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح الإثنين، ملتقى التوظيف الأول الذي تنظمه المحافظة تحت عنوان «استثمار الشباب» بحديقة الجزيرة بمشاركة 100 شركة من كبرى الشركات في مجالات التأهيل والتوظيف، ومعرضا يضم 41 مشروعا منتجا مقاما بالفعل على أرض الواقع ساهم فيها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمثال تشجيعى لرواد الملتقى من الشباب على بدء مشاريعهم.

وأكد المحافظ أن هذا الملتقى يأتي في إطار اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالشباب، ولخلق قنوات اتصال بين الشباب والقيادات المختلفة سواء كان جهات تنفيذية أو رجال أعمال والعمل على تأهيلهم لسوق العمل وفقاً للمعايير العالمية الحديثة مشيرا إلى أن الملتقى يوفر 7 آلاف فرصة عمل للشباب في كل القطاعات.

Advertisements

وأضاف المحافظ أن الملتقى يضم كبرى الشركات في المجالات المختلفة كالمقاولات وإدارة المشروعات والأدوية والأمن والحراسة والنظافة، بالإضافة إلى شركات سوبر ماركت كبرى بالشراكة المصرية السعودية.. مشيراً إلى أن هذه الشركات تقدم للشباب فرص عمل مرتبات مجزية، إلى جانب توفير التأمين الصحي والاجتماعي لهم، والتأمين ضد الحوادث.

وأشار المحافظ إلى أنه يشارك بالملتقى أيضاً مجموعة من كبرى شركات التدريب التي تقدم للشباب منح تدريبية مجانية في مجالات المبيعات والتسويق الالكتروني والحاسبات والشبكات والبرامج، إلى جانب تأهيلهم في مجال التدريب الوظيفي وإعداد القادة وإدارة الأزمات.

وخلال الملتقى تفقد المحافظ نماذج من بعض المشروعات الصغيرة، والتي تضم مشغولات يدوية واكسسوارات ومفروشات وملابس ومأكولات وحلويات.