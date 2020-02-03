شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل تنفيذ «الموجة الـ15» لإزالة التعديات على أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات،اليوم، الاثنين، تنفيذ قرارات الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالتنسيق مع قوات الأمن والجهات المعنية.

في الإسكندرية، شنت مدينة برج العرب، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، حملة لازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وقالت جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة برج العرب، أن أجهزة المركز شنت حملة، أسفرت عن تنفيذ 12 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة بحرم السكك الحديدية.

وأضافت «مسعود»، أن هذه الحملة تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تسدد رسوم الفحص أو المعاينة، مشيرة إلى ستمرار حملات الإزالة التعديات، والتصدي بحسم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، وفي المنوفية، قال المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون إنه تم إزالة87 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتم إزالة 48 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 4ألاف و672 م 2وإزالة 39 حالة تعدىعلى الأراضى الزراعية بمساحة 3أفدنة و13 قيراط بمختلف جهات الولاية علىمستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة وفي الغربية، أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ أن أعمال الموجة الخامسة عشرلإزالة التعديات على أملاك الدولة أسفرت في يومها الأول عن إزالة ٤٧ حالة تعدى على مساحة ٨٧٤٠م٢ بمركز طنطا، تمثلت في ٢٤ حالة تعدى على أملاك الرىوالصرف بمساحة ١٢٠٥م٢ و١٨ حالة تعدى على أملاك الأوقاف بمساحة ٦٧٤١م٢ و٥ حالات تعدى على أملاك الوحدة المحلية بمساحة ٧٩٤م٢.

وفي الوادي الجديد، أعلنت المحافظة استرداد 35 فدانًا في أول أياملتنفيذ الازالات بواحة الفرافرة، وقال المحافظ اللواء محمد الزملوط انه تم تنفيذ 3 قرارات إزالة على مساحة 35 فدان بقرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة مضيفا انه تم خلال الحملة ازالة كافة أشكال التعدي على الأراضي وإزالة مواسير المياه والعيون السطحية التي تم حفرها بدون ترخيص وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفي الاقصر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة فيمنطقة المعلا بالشغب ونجع أبوسعيد وقرية الدير.

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لـ 25 حالة تعدي بمساحة 2242 م2 عبارة عن مبانٍ وأسوار بارتفاعات مختلفة ومساحة 6 أفدنة زراعةمتعدية على قرار تخصيص لإقامة عمارات سكنية بالدير.

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وفي بني سويف، قال المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم إنه تم إزالة 48 حالة تعد بالبناء المخالف بإجمالى مساحة 7 الاف متر مربع، على أراضي أملاك الدولة بكوم أبوخلاد مركز ناصر،عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة وغير مسكونة، وفي المنيا، قال المحافظ اللواء أسامه القاضي، انه تم إزالة واسترداد141 حاله خلال اليوم الأول لتنفيذ الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة.

وأضاف المحافظ، انه تم إزالة واسترداد 141 حالة تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 106 حالة إزالة تعدي بالبناء بإجمالي مساحة 12160 مترمربع، و35 حالة إزالة زراعة على مساحة 5682 فدانًا و22 قيراط و15 سهم، بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية .

وفي القليوبية، شهد المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان حملة الازالة المكبرة التي شنتها الاجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع مركز ومدينة طوخ مع بداية اطلاق الموجة الـ15 لازالة التعديات على املاك الدولة حيث تم تنفيذ عدد 93 حالة على الاراضي الزراعية و80 حالة تعدي على املاك الري شارك بالازاله كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والعميد فوزي عبدربه مأمور مركز طوخ والمقدم احمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ.

اكد المحافظ على ان التعديات على املاك الدولة والارض الزراعيه خط احمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها مشددا على استمرار الازالات ليتم الردع تنفيذا للقانون مطالبا المواطنين بعدم مخالفة القانون والتوجه للتصالح فورا في الحالات التي ينطبق عليها قانون المصالحات والا سيتم الازالة فورا.

وفي البحر الأحمر، كلف المحافظ اللواء عمرو حنفى، رؤساء المدن بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وكذلك إزالة المخالفات في المهد، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مشدداً على إتخاذ الإجراءات القانونية للأراضي التي يتم استردادها للحفاظ عليها من التعديات مرة أخرى.

وأوضح المحافظ أن الموجة الـ 15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين ومازالت متعدية على أراضي الدولة وغير راغبة في تنفيذ القانون والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة

العامة.

وفي كفرالشيخ، وجه المحافظ اللواء جمال نور الدين، بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية ،وتوفير الحماية الأمنية لأفراد حملة إزالة التعديات بمركز كفر الشيخ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة.

ونفذت الحملة إزالة التعديات بقرية حليس التابعة لقرية كفر المنشي، ثم قرية أريمون، ثم قرية الحمراوي، وقرية دفرية، حيث تم تنفيذ 71 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة.