شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يمنع التعامل مع الصحفيين إلا من خلال حاملي كارنيه النقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء ومسؤولى الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بعدم التعامل مع أي أشخاص أو كيانات تتحدث باسم الصحفيين أو الإعلاميين إلا بعد التأكد من إبراز كارنية عضوية نقابة الصحفيين المهنية، مكلفاً بالرجوع لإدارة الإعلام بالمحافظة في حالة طلب أي شخص يدعى انتماءه أو عضويته لتلك الكيانات غير الشرعية في الحصول على معلومات أو بيانات أو مزايا أو تسهيلات باسم الصحفيين أو الإعلاميين، بجانب مراعاة عدم اعتماد أي مخاطبات إلا بخاتم نقابة الصحفيين.

وأشار محافظ أسوان إلى أن ذلك يأتى ضمن الإجراءات التنسيقية المتواصلة التي تقوم بها المحافظة مع نقابة الصحفيين بقيادة الصحفى ضياء رشوان وذلك تأكيداً واحتراماً لمواد الدستور وقانونى نقابة الصحفيين وتنظيم الصحافة للوقوف بحزم أمام أي كيانات تنتحل صفة النقابة المهنية وتصدر لأعضائها أوراقاً وكارنيهات غير قانونية تحت مسمى «محرر صحفى أو محرر إلكترونى» لما تؤديه التصرفات غير المسئولة من هؤلاء للإساءة للمهنة وابتزاز للمسؤولين والمواطنين.