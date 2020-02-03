شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نتيجة طلاب «3 ثانوي» العام المقبل بالدرجات وليس بالألوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي العام المقبل، ستكون بالدرجات وليس بالألوان.

وأضاف الوزير، في تصريحات عبر جروب "ادعم د.طارق شوقي" عبر تطبيق "واتس آب"، أن نتيجة الصف الثالث الثانوي العام القادم ستعلن بالدرجات، وسيكون مجموع الطالب 410 درجات.

وأوضح شوقي أن سبب إعلانها بالدرجات خضوع طالب الثانوية العامة للتنسيق المعتاد للالتحاق بالجامعات، مشيرًا إلى أن طالب الثانوية العامة العام المقبل سيؤدي امتحاناته بنظام الأسئلة الجديد وبنفس طريقة التقييم الإلكتروني، التي تم تطبيقها على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.