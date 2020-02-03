شكرا لقرائتكم خبر عن «حرائق لا تتوقف على مدار شهر».. أهالي قرية «45» في كفرالشيخ يستغيثون (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، رئيس مركز الحامول، والتنفيذيين المعنيين بالتواجد بين أهالي قرية ٤٥ بالشراقوه وعمل اللازم، حيث شهدت القرية مؤخرا اشتعال النيران بعدد من المنازل.

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وذكرت مصادر، لـ«المصري اليوم»، أن طلعت عبدالقادر، رئيس المركز، والقيادات الأمنية، وسيارتي إطفاء، وأخرى إسعاف، انتقلت إلى القرية لمعرفة سبب الحرائق. وحاولت «المصري اليوم» التواصل مع طلعت عبدالقادر، إلا أنه رفض، وقال إنه ليس لديه تعليمات بالتحدث مع أحد.

كما انتقل بعض المشايخ للقرية، والتقوا بالأهالي وقرأوا معهم بعض آيات القرآن الكريم من خلال مكبرات الصوت بالقرية، وردد الأهالي خلفهم «أملا في رفع وصرف هذا البلاء»، حسبما ذكر أهالي القرية في تصريحات لـ«المصري اليوم».

وقال محمد بركات، والسيد جمعة عابد، من أهالي القرية، إن «القرية تحولت إلى أشباح ورعب، وإن الحريق بدأ يوم الأربعاء منذ حوالي شهر، واحترق في أول يوم ثلاثة منازل، والأسبوع الثاني يوم الأربعاء أيضا احترقت 3 منازل، والأربعاء الثالث احترق منزلان، والأربعاء الرابع احترق منزلان، وفي الأسبوع الأخير اشتعلت النيران أيام الاربعاء والخميس والجمعة والسبت، بـ3 منازل». وطالب الأهالي، محافظ كفرالشيخ، بإرسال لجنة من الشؤون الاجتماعية لتعويض المضارين.

حرائق مجهوله بالحامول

حرائق مجهوله بالحامول

حرائق مجهوله بالحامول

حرائق مجهوله بالحامول

حرائق مجهوله بالحامول

حرائق مجهوله بالحامول