شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة وشبورة.. تعرف على طقس الثلاثاء (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلاً، غائم أحياناً مع شبورة صباحاً والرياح معتدلة وذلك بالنسبة للوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء والغردقة، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.
كما يتوقع الخبراء أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية، ورياح نشطة على جنوب سيناء والغردقة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.
وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.8 متر، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1،9 إلى 2،4 متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «9- 21»، الإسكندرية «13– 20»، قنا «9- 23»، الأقصر «9- 23»، وأسوان «9 – 24».
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار خفيفة وشبورة.. تعرف على طقس الثلاثاء (درجات الحرارة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.