شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تحدد شروط خوض انتخابات المؤسسات الصحفية القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصدرت الهيئة الوطنية للصحافة عدة شروط للعاملين في المؤسسات القومية لخوض الانتخابات في المؤسسات الصحفية، ويترأس المستشار عادل بريك عضو الهيئة الوطنية للصحافة ونائب أول رئيس مجلس الدولة، اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، بالمؤسسات الصحفية القومية، وإصدار التعليمات المنظمة لإجراء الانتخابات بإجراءات الانتخابات والجدول الزمني لمراحلها المختلفة.

وقررت الهيئة الوطنية للصحافة فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية يوم الأحد 9 فبراير 2020، وحددت عدة شروط للترشح على النحو التالي: أن يكون من بين الصحفيين أو الإداريين أو العمال بالمؤسسة ويثبت ذلك بشهادة من المؤسسة، وأن يكون قد أمضي مدة لا تقل عن خمس سنوات في المؤسسة بالنسبة للجمعية العمومية، وعشر سنوات بالنسبة لمجلس الإدارة من تاريخ التعيين.

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وأن يقدم بياناً بالسيرة الذاتية موضحاً بها المؤهل والخبرات والصفة، وإقرارا بالتزامه بأحكام القوانين المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية واللوائح المعتمدة. وإقرار أي حالة تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة في القانون. وإقرار عدم وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود والتي تتم لحساب المؤسسة، وأن يرفق بطلب الترشيح صورة من كارنيه نقابة الصحفيين الساري بالنسبة للصحفيين.

ويسلم للمرشح إيصال يفيد استلام لجنة الانتخابات للأوراق المبينة سابقاً محدداً به ساعة وتاريخ تقديمها ويعتبر العمال كل من يقوم بأعمال يدوية، كما يعتبر إدارياً كل من يقوم بأعمال إدارية أو كتابية ولم تثبت له صفة الصحفي أو العامل.

وتثبت صفة المرشح أو الناخب بحسب الكشوف التي تحررها المؤسسة المعنية. ويعتد في ثبوت الصفة بالوضع القائم يوم صدور هذا القرار ولا يعتد بأي تغيير لاحق حتى يوم الانتخابات.