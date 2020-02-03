شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تطالب الأكاديمية الطبية المهنية بتنظيم دوراتها بجميع محافظات مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت نقابة الأطباء خطابا إلى الأكاديمية الطبية المهنية، تطالبها بالتسهيل على الأطباء بتوزيع الدورات على جميع المحافظات، خصوصا بعد وقوع حادث طبيبات المنيا، وما نتج عنه من وفاة ثلاث طبيبات، وإصابة ١١ طبيبة أخرى.

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وجاء في نص الخطاب الموجة لمدير اكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، أنه بالإشارة للحادث المأساوي الذي وقع يوم 15 يناير، لبعض الطبيبات أثناء حضورهن من المنيا للقاهرة لحضور دورة تدريبية بالأكاديمية، وأدى الحادث إلى وفاة ثلاثة من الطبيبات واصابة احدى عشر طبيبة بإصابات مختلفة.

وأضاف الخطاب فإنه بالإشارة لشكاوى العديد من الاطباء بخصوص قصر تنظيم معظم الدورات العلمية والتدريبات المهنية على مقر الاكاديمية بالقاهرة، مما يكبد الاطباء مشقة السفر من المحافظات المختلفة والاضطرار للإقامة أيام الدورات، فنرجو من سيادتكم اتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو تنظيم الدورات العلمية والتدريبية بجميع محافظات الجمهورية لتوسيع قاعدة الاستفادة وللتسهيل على جموع الاطباء مما يؤثر إيجابا على تحسين المستوى المهني والتدريبي.

وتمنت النقابة الاطباء دوام التوفيق للأكاديمية وإداراتها لما فيه رفع المستوى المهني والتدريبي للأطباء، وأهدت تحياتها للأكاديمية والقائمين عليها.