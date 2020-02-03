شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: بدء «التيرم الثاني» السبت المقبل.. ولا نية لتأجيل الدراسة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة الفيديو المتداول بشأن تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، وأنه لا نيه لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني، وأن الدراسة في موعدها الذي تم الإعلان عنه في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/ 2020، السبت 8 فبراير.
وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.
وتهيب الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة.
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