شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تعتمد لجنة اختيار الأمهات المثاليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تشكيل اللجنة الإقليمية لاختيار الأمهات المثاليات لهذا العام بالمحافظة، وذلك برئاسة السيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

وشمل القرار اختيار أعضاء اللجنة وهم مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الإجتماعى، وأخصائى الإدارة الفنية للأسرة والطفولة بمديرية التضامن الإجتماعى، وممثل من مديرية التربية والتعليم، وممثل من مديرية الصحة، وأخر من مديرية الأوقاف بالمحافظة.

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كما شملت عضوية اللجنة ممثل من قطاع الإعلام بمحافظة الجيزة، وممثل عن مديرية القوى العاملة، وممثل عن مديرية الشباب والرياضة، وأخر عن مديرية الثقاقة، وممثل عن إدارة الطفولة والأمومة بالمحافظة وعدد 1 من المهتمين بالأسرة، وعدد 2 من الجمعيات الأهلية ( جمعية الأورمان والمؤسسة المحمدية للاعمال الخيرية).

وأوضح قرار المحافظ أن اللجنة ستقوم بعرض ما تنتهى إليه من أعمال على اللواء علاء بدران، وكيل أول الوزارة السكرتير العام.

وأشار «راشد» أن اللجنة سوف تختص بفحص قصص الأمهات، ومنح الدرجات لكل قصه بناء على تشكيل لجنة لفحص البيانات، وجمع الدرجات، وتحديد النتيجة النهائيه وإختيار الأمهات المثاليات بالمحافظة.

ويأتى ذلك كنوع من العرفان بالجميل للأمهات المثاليات، بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع وضربن المثل للتضحية والعطاء ونكران الذات.