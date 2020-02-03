شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: الاشتباه في إصابة مصريين بـ«كورونا».. وعزل العائدين من الصين 14 يومًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد منار، وزير الطيران المدني، إنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، هناك تنسيق كامل بين الطيران ووزارة الصحة لاستقبال المصريين العائدين من الصين، حيث إن المطارات مجهزة وسيتم عزل الركاب وطاقم عمل الطائرة من طيارين ومضيفين ومهندسين فور وصولهم لمدة 14 يوما للتأكد من سلامتهم.

وأضاف «منار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان حويزي على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه قبل إقلاع الطائرة العائدة لمصر بالأمس كان هناك اثنين من الركاب حرارتهم مرتفعة، ما أدى لرفض السلطات الصينية سفرهم، رغم عدم التأكد من طبيعة المرض فمن الممكن أن يكون أنفلونزا عادية ولكنها رفضت لمزيد من الاحتياط.

وأوضح أن الطائرة ستصل اليوم في حدود الساعة الواحدة ظهرًا، وأن المطارات في انتظار الركاب ليتم نقلهم للمكان المخصص لهم، فيما أكد أنه لا داعي للقلق بشأن عزلهم فالمكان المخصص للعزل مجهز من كل شيء حتى الوسائل الترفيهية.

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وأشار إلى أنه تم تدريب طاقم العمل داخل الطائرة على كيفية التعامل مع الركاب كما يتدون ملابس مناسبة لهذه المهمة، كما أنه يوجد 6 أطباء على متن الطائرة يسطيعون التعامل مع الركاب في حالة وجدود أي اشتباه في الإصابة بالكورونا.

وعن التنسيق بين وزارتي الصحة والطيران المدني، أكد أنه تم التنسق بينهما، من خلال وجود أطباء الحجر الصحي في جميع المطارات للتعامل مع أي راكب مصري أو صيني أو من جنسية أخرى يكون قد مر على أي دولة بها حالات مصابة بالوباء، للتأكد من حالته الصحية قبل دخوله للبلاد.

وبخصوص الطائرة العائدة اليوم من ووهان فأشار إلى أنه تم التنسيق بين الطيران ووزارة الخارجية لتوفير الطائرة المناسبة ولإمكانية حصر اعداد الركاب، وكان العمل على التجهيزات لتلك الرحلة قائم من أسبوع من خلال اجتماعات بين طاقم الطائرة والأطباء لبدء التدريب على التعامل مع الركاب، ثم تم الحصول على تصاريح الطيران الخاصة بالطائرة إلى أتمت الرحلة بنجاح.