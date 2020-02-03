شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوضح حقيقة تأجيل «الترم الثاني» بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد عن تأجيل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لمدة أسبوعين، خوفا من انتشار الأمراض الوبائية وخاصة فيروس «كورونا».

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وقال شوقي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أرجو ألا نتحدث ونروج لموضوع إجازات على صفحات التواصل وبعض الصحافة الصفراء، حيث أن الأجهزة المعنية بالدولة تعمل ليل نهار كوزارة الصحة والسكان وأجهزة قومية أخرى كثيرة، ونحن نتواصل معهم على مدار الساعة».

وأضاف: دعونا لا نختلق حالة من الهلع ونلتزم بتقديرات علمية مسؤولة عنها الدولة.. لا يوجد أي تغيير في الوقت الحالي وسوف نخبر الجميع في حالة أي جديد ولكن دعونا نعمل في هدوء ونترك هذه القرارات للمختصين والمسؤولين عنها».