شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تم اختيار مرسى مطروح لحجز المصريين العائدين من ووهان؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الطائرة العائدة من الصين والتي تحمل على متنها 602 من المصريين يوجد بينهم عائلات وأطفال ونساء في حالة حمل و14 فردا من طاقم الطائرة و8 أفراد من طاقم التمريض التابع لوزارة الصحة- أوشكت على الوصول.
وأضافت «زايد»، في مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن الطائرة ستهبط في مطار العلمين، على أن تكون هي وفريق طبي كامل في انتظارها، مؤكدة أنها تتابع خطة الإخلاء مع الفريق الطبي، بحيث تتم إجراءات الحجر الصحي على سلم الطيارة قبل أن ينزل الركاب على أرض المطار.
وأوضحت أنه سيكون هناك 7 أتوبيسات في انتظار الركاب لنقلهم لمكان الحجر الصحي لمدة 14 يوما، ومن يثبت أنه يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة سيتم نقله فورًا لمستشفى الإخلاء المجهزة بالتجهيزات الطبية اللازمة.
وعن اختيار محافظة مرسى مطروح تحديدًا لتكون المكان الخاص بحجز المشتبه في إصابتهم، فقالت وزيرة الصحة إنه تم اختيارها باعتبارها من الأماكن الأقل تلوثًا، حيث يحتاج مريض الكورونا للتهوية في بيئة نظيفة لمنع مضاعات المرض التي تتعلق بالصدر، بالإضافة إلى امتلاك المدينة لمطار يسع طائرة كبيرة كالتي يركبها العائدون من الصين.
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