شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء نائب وزير الإسكان مع الشركة المنفذة لـ«كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، الإثنين، اجتماعاً مع شركات المقاولات المُنفذة، واستشارى مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة «كابيتال بارك»، بموقع العمل، لمتابعة الالتزام بالبرامج الزمنية المكثفة لتنفيذ الأعمال المختلفة بالمشروع، وبحث أي معوقات تأخر معدلات التنفيذ.

وأوضح المهندس خالد عباس أن الاجتماع يأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه منذ أيام بالشركات المنفذة للمشروع، حيث كلف بعقد اجتماع أسبوعى بموقع المشروع، بين مسؤولى الوزارة، وشركات المقاولات، واستشارى المشروع، لدفع معدلات التنفيذ، وتذليل العقبات، وذلك بخلاف المتابعة اليومية من فريق العمل الخاص بمتابعة المشروع.

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وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أنه تم الرد على جميع الاستفسارات الفنية المقدمة من بعض الشركات، مؤكداً أن الوزارة تقدم كل الدعم والتسهيلات اللازمة للإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع القومى الهام، الذي يحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، حيث إنه تم تشكيل مجموعة عمل متكاملة للإشراف على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية، وغيرها من أجل تذليل وحل جميع العقبات، ودفع معدلات الإنجاز.

واستعرض المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذى للمشروع، وتقدم الأعمال طبقاً للبرنامج الزمنى للتنفيذ، والقطاعات الجاهزة للافتتاح خلال العام الحالى ٢٠٢٠، مشيراً إلى أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهى حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئى العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف المهندس عمرو خطاب أن الحدائق المركزية بمشروع «كابيتال بارك» تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعاً بصرياً وعمرانياً مميزاً، فالقطاع الأول «CP 01»، بمساحة 375 فداناً، وهو القطاع الذي يحاكى البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى الحديقة الإسلامية والحديقة المُغطاة والنادى الاجتماعى والمنتجع الصحى المتكامل والبحيرات والمطعم، والقطاع الثانى «CP 02»، بمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزاً رئيسياً للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء أكثر من 240 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى حديقة الأعمال الفنية والحديقة التراثية ومنطقة الألعاب الترفيهية وساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح بإجمالى مساحة أكثر من 60 فداناً، أما القطاع الثالث «CP 03»، بمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذي يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل في منطقة الأعمال المركزية «CBD»، ويضم هذا الجزء حوالى 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى حديقة تعليمية للأطفال ومكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة والساحة المركزية ومنطقة المطاعم والنادى الرياضى الترفيهى بإجمالى مساحة أكثر من 50 فداناً.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يعقد اجتماعاً دوريا مع شركات المقاولات المُنفذة لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة «كابيتال بارك»، لمتابعة معدلات التنفيذ، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشارى المشروع.