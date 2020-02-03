«عاشور» و«العصار» يضعان حجر أساس نادي المحامين الرياضي (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع سامح عاشور نقيب المحامين، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، الإثنين، حجر أساس نادي المحامين الرياضي والاجتماعي بمدينة القاهرة الجديدة، الاثنين.

وقال «عاشور» خلال اللقاء، إن كل مشروعات النقابة خلال الفترة الماضية تسند للشركة الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أن «مبنى نقابة المحامين الجديد في مرحلة التشطيب وسيفتتح قريبا، ونادي محامي جليم في الإسكندرية ستسلم المرحلى الأولى له في إبريل المقبل، إضافة للانتهاء بالفعل من مبنى النقابة في المنيا، ونادي محامي أسوان«.

وأشاد بالشركة الهندسية التابعة للوزارة، من حيث التزامها بكافة شروط التعاقد، وموعد التسليم، وتوفير أسعار مميزة، وإنهاء المشروعات بجودة كبيرة.

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من جهته، أعرب «العصار» عن سعادته بالتواجد وسط محاميّ مصر بقيادة النقيب سامح عاشور، مؤكدا أن التعاون المشترك مع النقابة يسعده، لما لها من دور بارز وتاريخ في الدفاع عن الحق.

وأشار إلى أن الشركة الهندسية التابعة للوزارة تتميز بإنهاء المشروعات بالجودة التي يريدها صاحب المشروع، إضافة للأسعار المميزة، متابعا: «نشارك في نهضة الدولة، وإقامة المشروعات القومية والتنموية».

وحضر احتفالية وضع حجر الأساس عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين، ومجلس فرعية القاهرة الجديدة، وقيادات وزارة الانتاج الحربي.

يشار إلى أن القطعة رقم 6 بمنطقة اللوتس الجنوبية بالقاهرة الجديدة، والمقدر مساحتها بخمسة أفدنة تقريبا، خصصت للنقابة في وقت سابق لإنشاء نادي عليها، كما انتهى المكتب الاستشاري للنقابة من التصميمات الخاصة بالمشروع الذي يتولى تنفيذه الشركة.

"عاشور" و"العصار" يضعان حجر أساس نادي المحامين الرياضي

"عاشور" و"العصار" يضعان حجر أساس نادي المحامين الرياضي

"عاشور" و"العصار" يضعان حجر أساس نادي المحامين الرياضي