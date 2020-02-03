شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.8% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



إعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2019/2020 للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.8%، بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 93374 طالب وطالبة حضر منهم 93135 ونجح منهم عدد 73390 طالب وطالبة.

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كما اعتمد المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99%، وبلغ إجمالى عدد المتقدمين 6041 طالبًا وطالبة، حضر الامتحان منهم 5305 ونجح 5297 طالبًا وطالبة.

واعتمد المحافظ ايضا نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100% وتقدم للامتحان 6 طلاب وحضروا جميعاً، وكذلك اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100% حيث تقدم 47 وحضروا جميعاً.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إدارة بندر دمنهور التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح بلغت 94.4%، ويليها في المركز الثاني إدارة الرحمانية بنسبة 93.6 %، ثم إدارة مركز دمنهور في المركز الثالث بنسبة 91.1%، وحازت إدارة المحمودية المركز الرابع بنسبة 88.9%، وحققت إدارة شبراخيت التعليمية المركز الخامس بنسبة 87.6%.