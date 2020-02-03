شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه» تقدم برامج تدريبية حول تحاليل مياه الصرف الصحي بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق المعمل المرجعي لمياه الصرف الصحى، التابع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برنامجا تدريبيا عن التحاليل الميكروبيولوجية لمياه الصرف الصحي المعالجة، بهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات وقدرات العاملين في المعامل الفرعية والمركزية بمحطات معالجة الصرف الصحي بشركة القليوبية، للقيام بالاختبارات الميكروبيولوجية لمياه الصرف الصحي المعالج، والوقوف على مدى مطابقاتها للمواصفات القياسية المصرية والقوانين والقرارات واللوائح ذات الصلة.

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن البرامج التدريبية تأتى في إطار الدعم الفني المقدم من قبل الشركة القابضة للشركات التابعة، من أجل الارتقاء بالعنصر البشري وتطوير منظومة العمل بشركات المياه على مستوى الجمهورية، وتحقيقا لرؤية الدولة والقيادة السياسية في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المختلفة.

وكان فريق من خبراء المعمل المرجعي لمياه الصرف قدموا الشروحات النظرية لأحدث الطرق القياسية للتحاليل البكتريولوجية لمياه الصرف، فضلا عن إكساب المتدربين المهارات العملية اللازمة لإجراء تلك الاختبارات، وتنمية المهارات اللازمة من أجل ضمان كوب ماء نظيف وآمن، والتخلص الآمن من الملوثات بمياه الصرف الصحي.