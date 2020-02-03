شكرا لقرائتكم خبر عن فرض 100 جنيه رسوم مناظرة حالة الوفاة في المنزل بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عصام سعد ابراهيم محافظ أسيوط، الإثنين، فرض رسوم 100 جنيه على مناظرة حالة الوفاة في المنزل بعد مواعيد العمل الرسمية.

وقال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط في تصريحات صحفية، الإثنين، إن فرض 100 جنيه تأتي نظير مناظرة حالة الوفاة في المنزل، والتي تعد خدمة إضافية بموافقة مجلس تنفيذي المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن «هناك عجز في الأطباء ولا نستطيع أن نجبر الأطباء العمل بعد أوقات العمل الرسمية خاصة وأن هناك حالات وفاة تحدث في منتصف الليل وتعليمات الوزارة عمل الاطباء حتى الساعة 6 مساءً، وتعتبر قيمة الرسوم نظير خدمة بعد أوقات العمل الرسمية»، مؤكدًا أن «هذا القرار جاء للتسهيل على المواطنين لاستخراج تصاريح دفن حالات الوفاة بعد أوقات العمل الرسمية».