5 مارس.. الحكم على المتهمين في قضية "تنظيم الصعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر الحلاوي:
حجزت محكمة الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة إجراءات محاكمة متهم مع آخرين- تم الحكم عليهم- لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الصعيد" للحكم بجلسة 5 مارس.
كان النائب العام أحال في وقت سابق، المتهمين وبينهم سيدتان إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم، وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس، وتولى قيادة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
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