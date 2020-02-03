كمين بولاق يوقع تاجر حشيش بـ50 طربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث بولاق الدكرور من ضبط أحد العناصر الإجرامية؛ لاتجاره في المواد المخدرة وبحوزته 5 كيلو جرامات من مخدر الحشيش وقطعتي سلاح ناري.

أكدت تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، اتجار عاطل - سبق اتهامه في 4 قضايا - في المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب أحمد أبو رحمة معاون مباحث بولاق الدكرور، من ضبط المتهم حال تردده على دائرة القسم وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات، 2 طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، سلاح أبيض، هاتف محمول ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

أمام العميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفان للاتصال بعملائه، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطه الإجرامي.