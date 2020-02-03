بأسلوب "توصيل الأسلاك".. سقوط لص "التكاتك" في الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد العناصر الإجرامية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة مركبات "التوك توك". معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (أحد الأشخاص-مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاط إجرامي في مجال حوادث سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك" وإخفائها داخل جراج كائن بشارع جسر البحر بدائرة القسم. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بسرقة مركبتي "توك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وتم بإرشاده ضبط المركبتين المُستولى عليهما داخل الجراج المُشار إليه. باستدعاء المجني عليهما تعرفا على مركبتي "التوك توك" واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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