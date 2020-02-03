سقوط عصابة "المشاغبين الخمسة" لسرقة "التكاتك" بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة "التوك توك" بأكتوبر.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أن 5 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، يقيمون بالقاهرة والجيزة والفيوم، كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب المغافلة، متخذين من دائرة قسمي شرطة (ثان وثالث أكتوبر) مسرحاً لمزاولة نشاطهم.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وارتكابهم 4 وقائع، وتم بإرشادهم ضبطها.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.