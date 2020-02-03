ضبط شخصين احتجزا "معاقًا" وساوما أهليته لإطلاق سراحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، شخصين لقيامهما باحتجاز أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومساومة أهليته على مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من كلٍ من (عامل -مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، مشرف بدار أيتام كائنة بدائرة المركز) بغياب نجل العامل (مودع بالدار لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة) عقب خروجه من الدار متوجهاً لمدرسته لأداء الامتحان، وورود اتصال هاتفي له من هاتف محمول (محدد) أبلغه المُتصل أنه مُقيم بمنطقة شبرا الخيمة نطاق أمن القليوبية وأنه متحفظ على نجله المُتغيب لقيامه بسرقة هاتف محمول منه، وطلب رد قيمة الهاتف.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة (حاصل على دبلوم -مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، عامل -مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبرفقتهما المتغيب، وبمواجهتهما قررا بأنهما عثرا على الغائب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وقاما باصطحابه واحتجازه داخل مخبز يعملان به بدائرة القسم، وقاما بالاتصال بأهليته لابتزازهم والحصول منهم على مبالغ مالية، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.