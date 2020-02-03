انتهاء صلاة التجنيز على خالد بشارة والأنبا إرميا يؤدي المراسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: بدأت منذ قليل مراسم صلاة التجنيز على الراحل خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم القابضة، بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة. ‎وأدى مراسم الصلاة نيافة الأنبا إرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بحضور المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال. Advertisements وتوافد العشرات من أقارب وأصدقاء خالد بشارة، على كنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الحديدة في انتظار وصول الجثمان. وكان خالد بشارة ، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، توفى صباح الجمعة. ويُقام العزاء مساء الاثنين بكنيسة المرعشلي بالزمالك.​

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