ساويرس يصل كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة لأداء صلاة التجنيز على خالد بشارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وصل المهندس نجيب ساويرس، منذ قليل، إلى مقر كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة لأداء صلاة التجنيز على الراحل خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة.

وتوافد العشرات من أقارب وأصدقاء خالد بشارة على كنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الحديدة، في انتظار وصول الجثمان.

كان خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، توفى صباح الجمعة.

وتقام، اليوم الاثنين، مراسم التجنيز بشارة بكنيسة مارمرقس كليوباترا، على أن يُقام العزاء مساء الاثنين بكنيسة المرعشلي بالزمالك.