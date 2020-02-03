محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: شهد محيطة وكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة إجراءات أمنية مشددة وتواجد أمني مكثف في تجنيز الراحل خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة. وتوافد العشرات من أقارب وأصدقاء خالد بشارة، على كنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الحديدة في انتظار وصول الجثمان. وكان خالد بشارة ، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، توفى صباح الجمعة. وتقام، اليوم الاثنين، مراسم تجنيز بشارة بكنيسة مامرقس كليوباترا في تمام الساعة 12 ظهرًا، على أن يُقام العزاء مساء الاثنين بكنيسة المرعشلي بالزمالك.

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كانت هذه تفاصيل خبر انتشار أمني مكثف بمحيط كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة قبل صلاة التجنيز على خالد بشارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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