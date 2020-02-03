في 6 خطوات.. كيف تسجل رقم الهاتف ببطاقة التموين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصحاب البطاقات التموينية الذين ظهرت لهم عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل"، على بونات الصرف، بإضافة أرقامهم من خلال موقع إدارة دعم مصر لاستكمال بياناتهم. ويمكن للمواطنين تسجيل أرقام الهواتف الخاصة بالمواطنين حاملي البطاقات التموينية كالتالي: - الدخول على موقع دعم مصر https://www.tamwin.com.eg. - الضغط على خانة سجل موبايلك Advertisements - إدخال الرقم القومي. - إضافة رقم البطاقة التموينية. - إدخال رقم التليفون المحمول. - الضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.​

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