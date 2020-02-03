محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
توافد العشرات من أقارب وأصدقاء خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، على كنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الحديدة في انتظار وصول الجثمان لأداء صلاة التجنيز عليه.
كان خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، توفى صباح الجمعة الماضي.
وتقام، اليوم الاثنين، مراسم تجنيز بشارة بكنيسة مارمرقس كليوباترا، في تمام الساعة 12 ظهرًا، على أن يُقام العزاء مساء الاثنين بكنيسة المرعشلي بالزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر توافد العشرات على كنيسة مارمرقس لبدء صلاة تجنيز خالد بشارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.