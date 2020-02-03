مصر | المشدد 3 سنوات لعاطلين سرقا محاسب بالإكراه في النزهة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 3 سنوات لعاطلين سرقا محاسب بالإكراه في النزهة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سمكري وسائق، بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة سرقة محاسب بالإكراه في النزهة الجديدة.

والمتهمين المحكوم عليهم هم: "إسلام محمد، ومحمد السيد"، إذ صدر الحكم برئاسة المستشار سرور محمد برغل، وعضويه المستشارين أبوالمجد أحمد علي، والسعيد أحمد عبده، وأمانة سر محمد خميس.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين شرعوا في سرقة المجني عليه محمد لطفي، أثناء سيره بالطريق العام ليلا، استوقفه مشهرين في وجهه سلاح أبيض "كتر" مهددين باستعماله، ما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة مبلغ نقدي، وهاتف جوال وسلسلة ذهبية خاصة به ولاذوا الفرارن إلا أنه قام بالإستغاثة حتى تمكن بمساعدة الأهالي من ضبطهم وبحوزتهم المسروقات، وتمكنت الشرطة من القبض عليهم وأحالتهم النيابة العامة لمحكمة الجنايات.