مصر | حجز إعادة محاكمة متهم بـ"داعش الصعيد" لجلسة 5 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز إعادة محاكمة متهم بـ"داعش الصعيد" لجلسة 5 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة متهم في قضية "داعش الصعيد" للنطق بالحكم في جلسة 5 مارس المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

أسندت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.