مصر | سقوط عصابة سرقة الـ"توك توك" بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة سرقة الـ"توك توك" بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقط رجال مباحث الجيزة، عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات مركبات الـ"توك توك"، بمدينة 6 أكتوبر، بعد ارتكابهم 4 وقائع.

وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. وكان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، مفاده قيام 5 أشخاص -لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة- مقيمين بالقاهرة والجيزة والفيوم، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب سرقات مركبات الـ"توك توك" بأسلوب المغافلة. Advertisements