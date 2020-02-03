مصر | سقوط عصابة سرقة الـ"توك توك" بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة سرقة الـ"توك توك" بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، مفاده قيام 5 أشخاص -لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة- مقيمين بالقاهرة والجيزة والفيوم، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب سرقات مركبات الـ"توك توك" بأسلوب المغافلة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تمكنت مأمورية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر من ضبطهم، واقتيادهم إلى ديوان القسم.
وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب 4 جرائم سرقات مركبات "توك توك" بدائرة قسمي شرطة ثان وثالث أكتوبر، وتم بإرشادهم ضبط مركبات "التوك توك" المستولي عليها في تلك الوقائع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.